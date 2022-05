Strajk głodowy Kurdów w Lesznowoli się zaostrza. "Sytuacja jest tragiczna"

Ryzyko retraumatyzacji

Problemy z dostępem do psychologa dla uchodźców podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską Maria Książak z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna. Analizuje ona dokumenty medyczne osób przebywających w ośrodku. Zwraca uwagę na brak jednoznacznej opinii wskazującej na to, że straumatyzowane osoby, często na progu zaburzeń depresyjnych po tak długiej detencji, nie mają w dokumentach jednoznacznej opinii na temat tego, by zostały przeniesione z ośrodka zamkniętego do placówki otwartej.