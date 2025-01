Stracili milion ludzi. Problem na Dalekim Wschodzie

Chiny zmagają się z ujemnym przyrostem naturalnym już trzeci rok z rzędu, mimo że liczba urodzeń nieznacznie wzrosła. Na koniec 2024 r. liczba ludności wyniosła 1,408 mld, co oznacza spadek o 1,39 mln osób w porównaniu do 2023 r. - wynika ze statystyk chińskiego urzędu statystycznego.

W 2024 r. w Chinach urodziło się 9,54 mln dzieci, co stanowi wzrost w porównaniu do 9,02 mln w 2023 r. Mimo to, liczba zgonów wyniosła 10,93 mln, co przyczyniło się do dalszego spadku populacji. Wskaźnik zgonów osiągnął najwyższy poziom od pięciu dekad.