Rosjanie weszli do brytyjskiego parlamentu. Interwencja ochrony

Rosjanie weszli do brytyjskiego parlamentu. Interwencja ochrony

Generał ostrzega. Wojna przeniosła się do piątego obszaru

Generał ostrzega. Wojna przeniosła się do piątego obszaru

Około 15 mln Rosjan cierpi na głęboką depresję. To ponad 10 procent rosyjskiej populacji. Najczęstszymi przyczynami złego stanu psychicznego społeczeństwa są długotrwała choroba lub śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa i wysokie kredyty, ale sytuacja polityczna również wpływa na kondycję psychiczną .

Do takich wniosków doszła Agencja Inicjatyw Strategicznych (ASI) w trakcie długotrwałego badania, które objęło ok. 40 tys. osób. Jak powiedziała Swietłana Czupszewa, dyrektor generalna ASI, wiele osób zmaga się z depresją i samotnością. To dziś globalne wyzwanie, nie dotyka nie tylko Rosji.