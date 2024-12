Stracił immunitet po awanturze pod pomnikiem. Co będzie we wtorek?

W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja regulaminowa debatowała nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. W tej sprawie parlamentarzyści głosowali na sali plenarnej Sejmu w piątek 6 grudnia. Kaczyńskiemu uchylono immunitet za uderzenie w twarz aktywisty Zbigniewa Komosy podczas przepychanek na placu Piłsudskiego, ale już nie uchylono mu go za zniszczenie tabliczki na wieńcu przed pomnikiem smoleńskim, na której widniał napis sugerujący odpowiedzialność prezydenta Lecha Kaczyńskiego za katastrofę.

To przez niego Kaczyński stracił immunitet. Miał propozycję

To przez niego Kaczyński stracił immunitet. Miał propozycję

W związku z tą sprawą 10 grudnia podczas kolejnej miesięcznicy znów może dojść do nieprzewidzianych sytuacji.

O to, czego spodziewa się sam prezes Kaczyński, Wirtualna Polska zapytała na konferencji prasowej w poniedziałek 9 grudnia.

O uchylenie immunitetów posłom PiS: Jarosławowi Kaczyńskiemu Anicie Czerwińskiej i Markowi Suskiemu wnioskował Komendant Główny Policji. Zarzucił im popełnienie wykroczeń, co oznacza, że groziły im mandaty. Chodzi o zniszczenie przez posłów PiS wieńca, który w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej składał aktywista Zbigniew Komosa. Poza jego zniszczeniem, posłowie Czerwińska i Suski mieli odpowiedzieć za kradzież tabliczki z napisem, która była przymocowana do zniszczonego wieńca.

Sejm wyraził w głosowaniu zgodę jedynie na pociągnięcie do odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa nie dotyczyła jednak niszczenia wieńca, lecz rękoczynów, jakich miał się dopuścić Kaczyński na Zbigniewie Komosie.

Kilka dni po tym, posłowie PiS mówią nam nieoficjalnie, że taki rezultat głosowania może "popchnąć aktywistów do kolejnych prowokacji". - Silni razem byli wściekli na Hołownię i resztę, że nie uchylili immunitetu Kaczyńskiemu za tabliczkę. Prowokatorzy będą chcieli się mścić. Tak przypuszczam - twierdzi jeden z rozmówców WP.

Adwokat aktywisty Zbigniewa Komosy stwierdził, że ma on "propozycje pojednawcze" dla Jarosława Kaczyńskiego. Przypomniał, że podczas posiedzenia komisji regulaminowej Komosa przedstawił propozycję ugody polegającą na tym, by Kaczyński "przeprosił Naród za kłamstwo o zamachu" w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. W zamian za to Komosa zadeklarował, że wycofa oskarżenie i w imię dobra wspólnoty narodowej nie będzie więcej składał wieńca mówiącego o rzekomej odpowiedzialności prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej sprawie.