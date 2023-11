Stracił czworo dzieci w izraelskim ataku. "Jaką zbrodnię popełniły?"

Szwedzki "Expressen" rozmawiał z mężczyzną, który dwa tygodnie temu pochował synów - Qaisa, Ahmada i Kenaana oraz córkę Rahaf. - To był koszmar - mówi fotoreporter, który tego feralnego dnia w północnej Gazie robił zdjęcia uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W pewnej chwili dostał telefon, że jego dzielnica została zbombardowana. Wrócił do domu i ujrzał ciała własnych dzieci pod gruzami. Izraelski nalot przeżyli tylko najmłodszy syn (roczny Adam) i żona Alaloula, Amnah - w stanie krytycznym trafili do szpitala.