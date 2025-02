Rodzice boją się o dzieci. Policja z Krakowa sprawdza monitoring

- Dostaliśmy sygnał ze szkoły, jakoby mężczyzna w tym rejonie miał zaczepiać dziecko. Nie bagatelizujemy sprawy. Rozpoznajemy sytuację, sprawdzamy monitoring i sprawdzamy też, czy to zdarzenie faktycznie miało miejsce. Jeżeli tak, to będziemy chcieli ustalić osobę, która niepokoi dzieci i ewentualnie pociągnąć ją do odpowiedzialności - mówi dla "Gazety Krakowskiej" kom. Szpiech.