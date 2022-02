Strach przed Putinem. Nowy sposób na zapędy Rosji

Prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem stwierdził,że jeśli dojdzie do rosyjskiej agresji, to Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. - To daje Putinowi do myślenia - powiedział w programie "Newsroom" WP Radosław Sikorski, europoseł PO oraz były szef MSZ. Dodał, że w Niemczech prowadzony jest gigantyczny lobbing na rzecz Nord Stream 2. - Niemcy uważają, że Rosja, to kraj co prawda barbarzyński, ale ma ropę i gaz, więc trzeba z nimi handlować i robić pieniądze - mówił Sikorski, wskazując, że częściowo ta optyka się zmienia. Zdaniem rozmówcy Mateusza Ratajczaka Ukraina nie jest całkiem bezbronna, a sposobem na Putina może być unia gazowa i kupowanie wspólne kupowanie paliwa przez państwa UE, co wpłynie na finanse Rosji.