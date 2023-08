Strach elit z Rosji po śmierci Prigożyna. Panika w Moskwie

Boją się wszyscy. "Ryzyko jest gigantyczne"

- Być może nigdy nie dowiemy się, czy to prawda, czy nie. Ale to przestraszyło wszystkich - mówi reporterom gazety. Jak zauważa "WP", to, co przydarzyło się Prigożynowi, przynajmniej na jakiś czas umocniło władzę Putina, przywracając mu reputację osoby bezwzględnie postępującej z wrogami, nadszarpniętą mało dynamiczną reakcją na bunt Wagnera.