Stoltenberg zapewnia: Będziemy wpierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba

W ocenie Jensa Stoltenberga Ukraina jest kluczem do bezpieczeństwa euroatlantyckiego. - Powinniśmy nadal wspierać Ukrainę i będziemy robić to w dalszej perspektywie, by Ukraina mogła zwyciężać jako suwerenny, niezależny naród. Silna, stabilna i niepodległa Ukraina jest kluczem bezpieczeństwa euroatlantyckiego - podkreślił.