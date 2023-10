Stołeczki, termosy i kanapki. "Kolejka aż do ambasady Chin"

"Prosimy nie zostawiać głosowania na ostatnią chwilę, aby zdążyli Państwo wejść do lokalu wyborczego przed godz. 21" - taką wiadomość otrzymali wyborcy zapisani do głosowania w polskim konsulacie w Barcelonie. Kolejki do głosowania za granicą są ogromne. Uprawnieni do głosowania mają ze sobą termosy i kanapki.