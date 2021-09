Sterczewski: W grę Łukaszenki gra polski rząd

Czy to ja kazałem strażnikom granicznym za sobą biegać? Ja ich prosiłem o wylegitymowanie się, o podanie podstawy prawnej tego, że uniemożliwiają pracę posłowi. Nie otrzymałem odpowiedzi. To służby złamały prawo i to, że próbowały mnie zatrzymać, a wyszło jak wyszło, to ich wina. Ja nie odpowiadam za to, że oni próbowali mnie gonić, przez co ośmieszyli swój własny mundur, samą służbę i państwo, które reprezentują. Ale nie mam pretensji do szeregowych strażników, mam pretensje do ich dowódców i ich zwierzchników z rządu, który wydają bzdurne rozkazy.