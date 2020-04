Stefan Hambura walczy o życie. "Jest w śpiączce, prosimy o modlitwę"

Stefan Hambura zasłynął jako pełnomocnik rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. To właśnie on w 2019 roku doprowadził do skazania Tomasza Arabskiego, byłego szefa KPRM w rządzie Donalda Tuska. Arabski został skazany na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.