Statek z ukraińskim zbożem wyrusza z portu w Odessie. Nagranie z Morza Czarnego

Pierwszy statek przewożący ukraińskie zboże wypłynął w poniedziałek z portu w Odessie w ramach międzynarodowej umowy, która ma uwolnić duże zapasy ukraińskich upraw na rynki zagraniczne i złagodzić narastający kryzys żywnościowy. Jak podało tureckie ministerstwo obrony, statek towarowy Razoni pod banderą Sierra Leone opuścił Odesę do Libanu. Oświadczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych mówi, że Razoni przewoziło ponad 26 000 ton kukurydzy. Oczekuje się, że statek dotrze do Stambułu we wtorek, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji, poinformowało ministerstwo. Kukurydza trafi do Libanu, kraju na Bliskim Wschodzie, który znajduje się w sytuacji, którą Bank Światowy określił jako jeden z najgorszych kryzysów finansowych na świecie od ponad 150 lat.

