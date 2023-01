Starszy oficer irańskiej Gwardii Rewolucyjnej zastrzelony na progu domu w Teheranie

Jak podał nieformalny irański serwis informacyjny Tasnim, zbrodnia, do jakiej doszło we wtorek, nastąpiła w trzecią rocznicę niewyjaśnionego zabójstwa generała Kassema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki wojskowej Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, organizacji utworzonej w Iranie w 1979 roku, stojącej na straży reżimu. Sulejmani, uważany za drugą osobę w państwie, przez Waszyngton oskarżany był o zorganizowanie ataków na bazy USA w Iraku. Zginął 3 stycznia 2020 w amerykańskim ataku dronów w Bagdadzie.