Starszy brat HIMARS-ów w akcji. Tym dziesiątkują Rosjan pod Bachmutem

Żołnierze z 72. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zaatakowali rosyjskie pozycje pod Bachmutem. Do sieci trafiło nagranie z momentu ostrzału wrogich celów przy użyciu wyrzutni rakietowej M270 MLRS. Jest to starszy brat niezawodnych HIMARS-ów, który jest zdolny do przenoszenia znacznie cięższych ładunków. Amerykańska broń może zostać uzbrojona w 12 pocisków rakietowych kal. 227 mm lub dwa pociski balistyczne MGM-140 ATACMS o zasięgu 300 km. Według danych producenta są to wartości dwukrotnie większe od lżejszych zestawów M142 HIMARS. Pomimo krwawych walk w centrum Bachmutu, sytuacja pod miastem nie uległa zmianie. Ukraińcy dzielnie stawiają opór rosyjskim okupantom. Obie strony konfliktu od rana do nocy wzajemnie się ostrzeliwują, korzystając ciężkiej artylerii.