Staroń na RPO? Senator Lewicy wskazuje na "ostatnią okazję"

Jak dowiedział się reporter WP Michał Wróblewski, Porozumienie Jarosława Gowina chce wskazać jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich Lidię Staroń. Dwie dotychczasowe propozycje PiS na to stanowisko nie uzyskały aprobaty Senatu. W programie "Newsroom WP" do tematu odniósł się Wojciech Konieczny z Lewicy. Polityk uważa, że "pewnym sposobem na przełamanie tego impasu jest wybranie przez Sejm takiego kandydata, który ma szansę otrzymania poparcia w Senacie". - Lidia Staroń należy do koła senatorów niezależnych. Gdyby tylko oni zagłosowali za nią, to miałaby już szansę zostać RPO. Niewątpliwie byłaby to kandydatura o wiele mniej kontrowersyjna niż te dwie dotychczasowe - uważa senator Lewicy. Wojciech Konieczny podkreślił też, że zbliża się ostateczny termin konstytucyjny wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - To będzie ostatnia okazja - mówił polityk.

