Starcie Śmiszka i Kowalskiego na Twitterze. Bogdan Zdrojewski komentuje

Pete Buttigieg - sekretarz transportu w administracji Joe Bidena wraz ze swoim mężem adoptowali dwójkę dzieci. "Miłość to miłość, całej rodzinie pozostaje życzyć dużo szczęścia i zdrowia!" - skomentował na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Dzieci muszą wychowywać się w normalnych, heteroseksualnych rodzinach. Wychowanie dziecka przez homoseksualistów to krzywda dla dziecka. Wielka" - odparł poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Co na to senator KO Bogdan Zdrojewski? - Podzielam pogląd przewodniczącego Tuska, który mówi, że powinniśmy w tej materii iść w określonym, dobrym tempie. Zgadzam się z ekspertami, którzy mówią, że zbyt szybkie tempo doprowadzi do sytuacji odwrotnej od tego, co postulują środowiska reprezentowane m.in. przez pana posła Śmiszka - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W Polsce potrzebna jest edukacja, lepsza świadomość. Tempo zmian w tej materii powinno być adekwatne do procesów psychosocjologicznych, psychospołecznych. My idziemy za wolno w tej materii, ale przestrzegam przed zbyt szybkim tempem i drogą na skróty, bo efekt będzie dokładnie odwrotny od tego, czego oczekują te środowiska - podkreślił Zdrojewski.