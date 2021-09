Stanowcza reakcja na wpis szefa "Wiadomości". Posłanka użyła dobitnego porównania

"Dziennikarze TVP nie działają na polityczne zamówienie" - napisał na Twitterze Jarosław Olechowski, szef "Wiadomości" TVP. Odniósł się w ten sposób do treści maili, które miały wypłynąć ze skrzynki ministra Michała Dworczyka. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka KO Izabela Leszczyna. - W TVP już nie pracują dziennikarze. Nikt przyzwoity nie pracuje w telewizji Kurskiego. Powiedzieć, że TVP nie pracuje na polityczne zlecenie, to jak powiedzieć, że ziemia jest płaska - stwierdziła. - To wszystko nie ma nic wspólnego ani z telewizją, ani z wolnymi mediami, ani z informowaniem obywateli. Miliardy złotych leją się szerokim strumieniem po to, by w Polsce było coraz więcej hejtu - podkreśliła Leszczyna. W jej ocenie słowa Olechowskiego potwierdzają prawdziwość maili.