Stanowcza reakcja na słowa Czarnka. Prof. Maksymowicz użył mocnego sformułowania

Prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050) pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o zapewnienia ministra edukacji Przemysława Czarnka, że żadnych poważniejszych lockdownów nie będzie, a nauka w szkołach nie jest zagrożona. Co on na to? W rozmowie z Michałem Wróblewskim ocenił, że Przemysław Czarnek "wypełnia propagandowe zadanie ministra - człowieka, który występuje w mediach i ma uspokajać". - Na tym etapie, oczywiście, nie sposób powiedzieć jednoznacznie, że można ograniczyć lockdowny do jakichś lokalnych - podkreślił prof. Maksymowicz. Przypomnijmy, Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze niemal każdego dnia zamieszcza krótkie raporty dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych w skali całej Polski. Zgodnie z najnowszymi informacjami blisko 99 proc. szkół pracuje stacjonarnie.