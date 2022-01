Stanowcza odpowiedź posłanki na oświadczenie Czarnka

"Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zaprzestanie dezinformacji dotyczących rzekomego negatywnego wpływu Polskiego Ładu na wynagrodzenie nauczycieli" - napisał we wtorek na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To reakcja na informacje o zaniżaniu wynagrodzeń nauczycieli, które mają wynikać właśnie z wejścia w życie przepisów z zakresu Polskiego Ładu. Wypowiedź Czarnka komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Oświadczeniem na stronie ministra edukacji i nauki żaden nauczyciel, żadna nauczycielka, nie opłaci rachunku za prąd, nie zapłaci raty kredytu, nie zapłaci za coraz droższe podstawowe zakupy w sklepie spożywczym. Od samych deklaracji sytuacja się nie poprawi. Jeżeli jest to błąd i niewyjaśnione zasady Polskiego Ładu, to jest to wina rządu. Powinien, wprowadzając tak poważne zmiany, przygotować na to organy prowadzące, szkoły i samych podatników, czyli także nauczycieli. Jeżeli tego nie zrobił, ponosi pełną odpowiedzialność za to, że te portfele nauczycielskie są dzisiaj szczuplejsze - stwierdziła.