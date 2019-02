Stanisław Zabłocki odchodzi z Sądu Najwyższego. "Destrukcja, chaos i zaległości"

W poniedziałek prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Karną, poinformował o odejściu w stan spoczynku. Przyczyną jego decyzji jest nowy regulamin sądu, wprowadzony rozporządzeniem prezydenta Andrzej Dudy. Zdaniem Zabłockiego, doprowadzi on do "chaosu i narastania zaległości".

"Najtrudniejsza decyzja w życiu"

"To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Zapewne nawet nie jedna z najtrudniejszych, ale po prostu najtrudniejsza. Ważyłem wszystkie 'za' i 'przeciw' tak starannie, jak tylko potrafiłem i tak długo, jak na to pozwalało niewiarygodnie krótkie vacatio legis (...) Uznałem, że nie mogę postąpić inaczej. Nie można kupić dodatkowych kilku – kilkunastu miesięcy tego, co się kocha, za cenę zaprzeczenia samemu sobie. Nie można udawać, że coś, co było czarne, bez zaistnienia jakichkolwiek nowych uwarunkowań stało się białe, czy choćby szare. Trwałem na stanowisku do ostatniej chwili, w której nie naruszając prawa nie popadałem jednocześnie w konflikt z własnym sumieniem" - napisał prezes Izby Karnej SN.