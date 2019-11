WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze krystyna pawłowicz + 4 stanisław piotrowiczwłodzimierz czarzastytrybunał konstytucyjnytłit Natalia Durman 49 min. temu Stanisław Piotrowicz w TK. Włodzimierz Czarzasty nie przebierał w słowach - Obłuda, brak kompetencji, werbalne chamstwo, odwracanie standardów do góry nogami mają się nieźle. Wybieramy człowieka, który przyczynił... Rozwiń Usuwanie poszło lepiej profesor Pa … Rozwiń Transkrypcja: Usuwanie poszło lepiej profesor Pawłowicz Stanisław Piotr Do Trybunału Konstytucyjnego czyli copperman No ale Co to ma Pezet Nieźle masie obłuda brak kompetencji Nieźle ma się werbalne Nieźle ma się odwracanie standardów do góry Noga Wybieramy człowieka który Przyczynia się do uniewinnienia Pedofila który potem jest skazany wyrokiem Sądu za pedofilie Wybiera się człowieka które zmienił 56 razy stosunek Do życia swoje poglądy które Szykuję swoją historię Wielka Łopatą który jest dyspozycyjny Stosunku do partii w 100% Jedna i druga Zresztą osoba Do partii która Która nominuje ich na stanowiska który wszystko zrobi po to żeby to stanowisko Bo nie zostało jedno i drugie zostało Tak to wygląda No Piotra pan Piotrowicz to chyba chciała 5:00 robić Nie został w związku z tym wszystko zrobić żeby ten funkcje I żeby być wam To jest dobrze Dlatego że Są ludzie Oczywiście mają różne różne Byli również Polskiej Zjednoczonej Partii Ale są którzy są konsekwencje Przy swoich poglądach Być Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Rozrachunku i być prokuratorem Stanu wojennego między W ostatecznym rozrachunku zostać czołowy Funkcjonariusze pis-u To Myślę że jakby broszek żył i wypadł do Zapro To była fajna Nie jest