Wideo Najnowsze stanisław piotrowicz + 2 łukasz schreibertłit 1 godzinę temu Stanisław Piotrowicz to "dobry komuch"? Łukasz Schreiber komentuje w programie "Tłit" Stanisław Piotrowicz nie był, w przeciwieństwie do niektórych przedstawicieli opozycji, czołową postacią systemu komunistycznego - stwierdził... Rozwiń Sienkiewicz tutaj był na tym Wczor … Rozwiń Transkrypcja: Sienkiewicz tutaj był na tym Wczoraj mówił Stanisław Piotrowicz Bronisze Który wykonał dla niego brudną Historia z nocnymi głosowania mi czy przejęciem trybun Pochwyt na postaciach Wykorzystywana Prezesa A macie już nauczył Piotrowicz to ten dobry Prawo i Sprawiedliwość dobry Nie ja to widzę nieco inaczej nie Przepraszam no no tutaj Sposób który by pan chciał Zaproponować To nie jest kwestia że Dobrym czy złym jest Stanowisko i To jest To jest sprawa Ja Był prokurator Tak tak tak Który W tamtą Zdegradowany niż awansowany i człowiekiem który w roku Na 90 ZOZ Został powołany na prokuratora Rejonowego w Krośnie Bodajże Zew Rządy Rządu pierwszego rządu post.com Człowiek Którego pozytywnie opiniować wówczas minister W rządzie Tadeusza Mazowieckiego Tak więc to też to też pamiętajmy i chyba nie dlatego że był że był jako prokurator osobą Najbardziej gnębił Dobry Tego strasznego Jawor Nie uważam że Dobry Postaciami w tamtym czasie były osoby Którym można Bohaterski Kulki za to że byli w PZP To są dwie inne sprawy Twierdza Pewne podstawowe Ty który tutaj pozwalam sobie przy Wie pan jest wyjątkowym PS4 Żużel Którzy towarzysze Komunistyczny Liście w ładowali na pierwsze miejsce jest Że ludzie którzy w ładowali Człowieka który w stanie wojennym odpowiadał za Na wysokie miejsce na liście wyborczej Stowarzyszenia Millera który był DeFacto osobą numer Przy upadku komuny zrobili europos To to to to razi Andrzej Arciszewski Całą komodę od wielu wielu lat hali Piotrowicza temu bardzo przeszkadza ale pan nie widzi chcę wam Jako uczciwy i dobry dzień Mówi że świat jest czarno-biały to trzeba być Ja nie wymienił Świat Biały Uważam natomiast Jest różnica że jest różnica pomiędzy ludźmi którzy stali na Systemu Którzy byli w biurze W komitecie Centra Którzy odpowiadali za propagandę w tamtych czasach różnica nie Jest różnica pomiędzy nimi Różnica pomiędzy szeregowym i szeregowymi członkami pzpr-u pani nie Ja nie muszę iść dostrzegać po prostu zadaje ale A ja mam Odpowiadać na jakikolwiek