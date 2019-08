Stanisław Piotrowicz przewoził lek dla żony. Domaga się przeprosin od Joanny Muchy

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz wezwał posłankę PO Joannę Muchę do usunięcia - jego zdaniem - nieprawdziwych wpisów na Twitterze na temat jego małżonki, a także opublikowania sprostowania i przeprosin. Chodzi o lot Piotrowicza rządowym odrzutowcem z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Poseł PiS miał przewozić leki dla żony.

"Pięćset ampułek leku otrzymała żona posła Piotrowicza wychodząc ze szpitala. To nielegalne. Domagamy się informacji, jaki to szpital, jaki lek, kto przekazał lek żonie posła. Zawiadomienie do prokuratury i natychmiastowa kontrola NFZu w szpitalu. A w aptekach leków brak..." – napisała Joanna Mucha na Twitterze.