Stanisław Piotrowicz przegrał w sądzie. Komentuje wyrok

Sędzia TK Stanisław Piotrowicz musi przeprosić Małgorzatę Gersdorf oraz Krzysztofa Rączkę za słowa o tym, by sędziowie którzy "są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej". Były poseł PiS uważa decyzję sądu za "odporną na fakty i prawo".

Sędzia TK twierdzi, że jego słowa zostały przeinaczone i wyrwane z kontekstu. - Warto sięgnąć do mojej wypowiedzi, która została zarejestrowana przez stacje telewizyjne i radiowe. Brzmiała ona tak: "[W reformie sądownictwa] chodzi o to, żeby sędziowie, którzy są złodziejami, nie orzekali dalej". Z naciskiem na słowo "którzy". Wypowiedź dotyczyła więc tych sędziów, którzy są złodziejami. Na to słusznie dziennikarze zadali kolejne pytanie: "kogo ma pan na myśli?". Odpowiedziałem: "patologiczne przypadki pokazywane w mediach" - wyjaśniał.