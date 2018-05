Stanisław Piotrowicz kontra sąsiedzi. Postawił płot, zablokował drogę i nie odbiera telefonu

Poseł Piotrowicz utrudnia życie sąsiadom, bo postawił płot na drodze, którą mieszkańcy Odrzykoń jeżdżą do domów. Decyzja szefa sejmowej Komisji Sprawiedliwości podzieliła ludzi we wsi. - Nie okazał żadnej solidarności. Poróżnił wszystkich - żali się pani Barbara.

Piotrowicz kontra mieszkańcy. "Nie okazał solidarności".

Awantura na spotkaniu z posłem Piotrowiczem. "W ryja mu dać, to się zamknie"

Poseł jednak nie odpowiedział. Mężczyznę zaatakowali za to inni uczestnicy spotkania. "Peowiec, zdrajca!", "Zamknij pysk!", "W ryja mu dać, to się zamknie!" – mieli krzyczeć do niego zwolennicy PiS. Omal nie doszło do rękoczynów, bo dwóch uczestników spotkania próbowało siłą usunąć zaatakowanego wcześniej słownie mężczyznę z sali". "Wypier... stąd, nikt cię tu nie chce" – krzyczeli do niego.