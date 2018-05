Awantura na spotkaniu z posłem Piotrowiczem. "W ryja mu dać, to się zamknie"

W czasie spotkania z posłem PiS Stanisławem Piotrowiczem omal nie doszło do rękoczynów. Gdy jeden z mężczyzn zapytał polityka, dlaczego PiS dzieli Polaków" wywiązała się awantura.

Poseł jednak nie odpowiedział. Mężczyznę zaatakowali za to inni uczestnicy spotkania. "Peowiec, zdrajca!", "Zamknij pysk!", "W ryja mu dać, to się zamknie!" – mieli krzyczeć do niego zwolennicy PiS. Gazeta pisze, że "omal nie doszło do rękoczynów już po oficjalnym zakończeniu spotkania, gdy dwóch jego uczestników próbowało siłą usunąć zaatakowanego wcześniej słownie mężczyznę z sali". "Wypier... stąd, nikt cię tu nie chce" – krzyczeli do niego.