Stanisław Kogut usłyszał zarzuty. W ramach łapówki miał otrzymać kruszywo budowlane

Przelewy pieniędzy, jako darowizny na konto prowadzonej przez senatora PiS fundacji i przyjęcie kruszywa budowlanego wartego 170 tys. zł – tak według śledczych miały wyglądać przyjmowane przez Stanisława Koguta łapówki. Wniosek do Senatu o zgodę na aresztowanie miał część jawną i tajną.



Jak informuje "Gazeta Wyborcza", wniosek prokuratury do Senatu o zgodę na aresztowanie miał 21 stron części jawnej oraz cześć tajną, w której były fragmenty podsłuchanych rozmów Stanisława Koguta, jego syna i biznesmenów.

Sprawa ma związek z zatrzymaniem pięciu osób podejrzanych o korupcję. Wśród nich jest syn senatora, który razem z nim prowadzi Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Jak podaje gazeta, pracuje w niej 20 osób z rodziny senatora. A od stycznia 2014 r. do czerwca 2017 r. zarobiono łącznie 1,163 mln zł.

Według śledczych Stanisław Kogut miał przyjąć łapówkę o wartości 170 tys. zł. Według "Gazety Wyborczej" było to kruszywo budowlane, które senator PiS wykorzystał do budowy boiska. Materiał do Stróż miał zostać przewieziony przez kilkadziesiąt ciężarówek. Transport wysłał Marcin F., który za pośrednictwem senatora miał otrzymać dla jednej z krakowskich firm 4,4 mln zł, jako "udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie".