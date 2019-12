Stanisław Karczewski alarmuje o upartyjnieniu Senatu. Nowy marszałek odpowiada

Były marszałek Tutaj mam Zatrudnię w kancelarii Twierdząc że upartyjnienie Senat To także są nazwiska Nowy pracownik Kancelarii senatu Jak twierdzi Marcia Karczew To są Wszystko osoby Związane z partiami Czy z nowoczesną Czy Skodę Czy z byłą kancelarią prezydenta Komorowskiego Skrajny spod Upartyjnienie państwowym Niech pan niech pan łaskawie nie Jeżeli to niech pan cytuje i niech pan Sam sobie odpowiedz na pytania Czytanie Szczyt hipokryzji Szefem kancelarii senatu Był młody radny szef Opis Utworzono specjalne stanowisko dyrektora generalnego które jakby dublowały to stanowisko I została tam skierowana pani zwolniona z Ministerstwa Przez premiera morawieckiego Centrum informacyjnym senatu kierował człowiek który był Długie lata w radzie programowej TV Tej która Tak opluwa opozycję w tym Jeżeli pan mówi że to byli bezpartyjny fachowcy No to chyba Co pan Że Była to skrajne upartyjnienie natomiast na czele W Kancelarii stanie A partyjny urzędnik który od 30 lat tam pracuje Przeżył wiele ekip Pan który kierował biurem sprawcy Świątecki I to jest dopiero a partyjny Kancelarii marszałka senatu na rowerze Pan marszałek mówi że standardy były niskie Za marszałka Karczewskiego W poprzednie I gdy senat głupot Kontrola Prawa i Sprawiedliwości Ale no Tutaj pada zarzut że pan nieodpowiednio wysokotonowe stan Tworzę No bo to są osoby związane Powierzenie Jeżeli pan Po pierwsze ci którzy Don Jakby Tej kancelarii to znaczy jak to mówi się w brytyjskim wywiadzie że tak Przecież Ile do końca mają rację bo ani pa Ani pan Stefaniak ani pan Kądziela Nie są Prawdopodobnie będą to prawda Natomiast uważam ich za daleko Fachowców niż poprzednie Przykład Centrum Informacyjne Które parę dni po moim wyborze jeszcze jakby nie zauważyła tego że jest nowy Marszałek Senatu No mam takich ludzi tolero Niech pan Jesienna Sam sobie na to pytanie