Stan wyjątkowy w Czechach przedłużony. Co to oznacza dla nas?

Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej

Od czwartku 22 października ograniczono swobodę przemieszczania się po kraju. Obywatele Czech mogą wyjść z domu tylko wtedy, gdy idą do pracy lub szkoły, albo załatwić najpotrzebniejsze sprawy, tj. wizyta u lekarza, w aptece, zakup produktów pierwszej potrzeby. Obowiązuje też nakaz noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób.

Tydzień później (28 października) w Czechach, gdzie trwa stan wyjątkowy , wprowadzono godzinę policyjną. Tym samym mieszkańcy nie mogą już wychodzić z domu w godzinach od 21:00 do 5:00 rano. Do odwołania pozostają też zamknięte szkoły, miejsca rekreacji, restauracje i sklepy inne niż spożywcze.

Stan wyjątkowy w Czechach. Co to oznacza dla Polski?

Jak stan wyjątkowy w Republice Czeskiej może wpłynąć na podróże Polaków? Jak podaje polski serwis rządowy, sytuacja t nie ma to bezpośredniego wpływu na zasady ruchu granicznego. Niemniej wyjazdy turystyczne do Czech nie są możliwe w czasie trwania stanu wyjątkowego, ponieważ hotele nie kwaterują turystów .

Inaczej jest z wjazd z Polski do Czech w celach zawodowych czy innych niż turystyczne. Te, mimo obowiązywania stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej, mogą odbywać się na dotychczasowych zasadach. Jak przekazał polski serwis rządowy, nie ma dodatkowych obostrzeń, konieczności dodatkowych testów na COVID-19 czy odbycia kwarantanny.

Nie oznacza to, że zaleca się podróże do Czech w trakcie trwania stanu wyjątkowego w tym kraju. "Odradza się jednak wszelkie podróże do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju" - czytamy na stronie gov.pl.