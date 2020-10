Czechy koronawirus. Stan wyjątkowy i godzina policyjna

W Czechach w ciągu ostatniej doby wykryto 13 051 zakażeń koronawirusem - podało czeskie ministerstwo zdrowia. To o ok. 1100 wykrytych zakażeń mniej niż tydzień temu. Wzrasta jednak liczba osób przebywających w szpitalach. Hospitalizowanych jest obecnie 6604 pacjentów, z czego 1031 jest w stanie ciężkim.

W Czechach obowiązuje stan wyjątkowy

Od 12 października w Czechach obowiązuje stan wyjątkowy, został on wprowadzony w związku z dużymi wzrostami liczby zakażonych koronawirusem w tamtym czasie. Rekord odnotowano 9 października - potwierdzono wtedy 8 617 nowych przypadków w ciągu 24 godzin. Czesi muszą przebywać w swoich domach od 21 do 5 rano, wyjątkiem jest wyjście do pracy. Czeski rząd wprowadził też kolejne restrykcje - otwarte pozostają głównie sklepy spożywcze, a nocą obowiązuje godzina policyjna.