Lockdown w Europie. Które kraje wprowadzą go w tym tygodniu?

Polski rząd na razie wyklucza możliwość wprowadzenia całkowitego lockdownu. Inne kraje europejskie takie decyzje już podjęły. Gdzie lockdown będzie obowiązywał od tego tygodnia?

Lockdown w Europie. Gdzie zacznie obowiązywać w tym tygodniu?

Częściowy lockdown będzie obowiązywał od poniedziałku 2 października w Niemczech. Zamknięte będą restauracje, bary, kluby, dyskoteki, kina, teatry, opery, sale koncertowe, parki rozrywki, baseny, studia fitness, salony kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu. Szkoły będą jednak otwarte, podobnie jak salony fryzjerskie i sklepy, gdzie ma obowiązywać limit klientów.

Lockdown będzieteż obowiązywał od poniedziałku w Belgii. Premier Alexander De Croo przekazał, że na 6 tygodni kraj decyduje się na ostrzejszą izolację. Tam, gdzie jest to możliwe, zostanie wprowadzona praca zdalna, zamknięte zostaną placówki handlowo-usługowe, z wyjątkiem tych z branży farmaceutycznej i spożywczej. Funkcjonować będą natomiast fabryki. Ponadto mieszkańcy Belgii nie mogą do swojego domu zapraszać więcej niż jedną osobę jednoczenie, a ferie szkolne są przedłużone do 15 listopada.

Całkowity lockdown zacznie obowiązywać w Austrii od wtorku 3 listopada. To jednak nie wszystko. W godzinach od 20:00 do 6:00 ma zostać wprowadzona godzina policyjna. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz poinformował, że przedsiębiorcy, którzy będą zmuszeni ograniczyć działalność z powodu wprowadzonych obostrzeń, otrzymają rekompensatę w wysokości 80 proc. dotychczasowych dochodów.

W czwartek 5 listopada w Wielkiej Brytanii rozpocznie się drugi lockdown. Ogłosił go premier Boris Johnson w sobotę 31 października. Lockdown ma potrwać miesiąc. W tym czasie zamknięte będą restauracje, puby i inne punkty gastronomiczne oraz sklepy, za wyjątkiem tych miejsc, gdzie sprzedawane są produkty pierwszej potrzeby. Rząd nie planuje też zamykać placówek oświatowych. – W najbliższy czwartek rozpocznie się w Anglii całkowity lockdown, który potrwa do 2 grudnia – powiedział premier Wielkiej Brytanii. Zaapelował też do mieszkańców, by pozostali w domach, jeśli nie ma żadnej uzasadnionej przyczyny, by je opuszczali.

We Francji lockdown ma zacząć obowiązywać od piątku 6 listopada. Nadal będzie można chodzić do pracy i do szkoły. Będzie też można zrobić zakupy w większości placówek handlowych. Zamknięte zostaną natomiast restauracje, puby. To nie wszystko. Aby wyjść z domu, mieszkańcy Francji będą musieli mieć certyfikaty uzasadniające wyjście np. do pracy, szkoły, do opieki nad innymi itd.

O możliwym lockdownie myślą też Włochy. Sytuacja epidemiologiczna w tym kraju raptownie się pogarsza. Włoski rząd zastanawia się, czy nad wprowadzeniem lockdownu, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Częściowy lockdown obowiązuje już natomiast w Holandii. Od połowy października zamknięte pozostają bary i restauracje – możliwy jest tylko zakup jedzenia na wynos. Po godzinie 20:00 nie można natomiast kupować alkoholu. W domach z kolei nie można przyjmować więcej niż 3 gości dziennie.

