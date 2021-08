Stan wyjątkowy. Prof. Piotrowski: Grupa uchodźców zagrożenia nie stwarza

- Jak my się dowiemy, czy to jest respektowane, czy nie, jeżeli nie będziemy mogli widzieć, co się dzieje. Nie będzie tam dostępu organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy. To są pewne wątpliwości i one zapewne będą brane pod uwagę w procesie podejmowania przez Sejm tej decyzji - przekazał prof. Piotrowski.