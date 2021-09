Stan wyjątkowy. Jednoznaczna deklaracja polityka PiS

Czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS). - Wygląda na to, że sytuacja na granicy z Białorusią się nie uspokaja, wręcz przeciwnie - Łukaszenka próbuje ją eskalować. Jeżeli nasze służby, MSW, Straż Graniczna, wojsko uznają, że to jest konieczne, to oczywiście podniosę rękę (za jego przedłużeniem - red.) - powiedział. Sellin podkreślił, że "sytuacja w ostatnich dniach, tygodniach, jeśli chodzi o napięcie wokół tej sprawy, mocno się uspokoiła". - Pozwoliliśmy wreszcie spokojnie działać polskim służbom, które bronią bezpieczeństwa Polaków, granicy Polski i granicy UE tak jak należy to robić, bez tego cyrku, który tam niektórzy politycy opozycji wyprawiali - stwierdził.