Stan wyjątkowy. Ekspert: "potrzebne są nadzwyczajne działania"

Prof. Sławomir Sowiński przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że nie pamięta, aby przez ostatnie 30 lat na polskich granicach dochodziło do tego rodzaju sytuacji. - Wydaje się, że sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna - wyjaśnił gość WP i dodał, że "potrzebne są nadzwyczajne działania". - Teraz pytanie: czy stan nadzwyczajny jest działaniem, którego wymaga sytuacja? Ja tego nie wykluczam - wyjaśnił prof. Sowiński. - Myślę, że dzisiaj potrzebujemy nie tylko stanu nadzwyczajnego, ale też pewnych konsekwencji, które obóz władzy powinien wyciągnąć z tego bardzo dramatycznego obrazu, który sam przedstawia - dodał rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Jeśli rzeczywiście tak jest, to dlaczego pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego - pytał ekspert i zaznaczył, że rząd nie zaprasza do rozmów także opozycji. - Jeśli poważnie traktujemy ten obraz, to konieczne są poważne działania - zaznaczył gość WP.