Stan wyjątkowy. Były szef MSWiA deklaruje

W najbliższych dniach Rada Ministrów zwróci się z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego do prezydenta, a Andrzej Duda go podpisze. Następnie decyzja trafi do Sejmu - wynika z informacji Wirtualnej Polski. Zgodnie z prawem stan wyjątkowy może zostać przedłużony tylko raz, maksymalnie o 60 dni. To oznacza, że może potrwać do początku grudnia. Co na to były szef MSWiA, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz? - Polska granica powinna być chroniona. Jeśli rząd uważa, że stan wyjątkowy jest w tej sprawie niezbędny - rozumiem, ale z drugiej strony ten stan wyjątkowy bardziej służy ukryciu tego, co rząd robi na granicach Polski niż faktycznemu zabezpieczeniu tych granic - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy zagłosowałby za przedłużeniem stanu wyjątkowego, odparł: "Prawdę mówiąc z oporami".