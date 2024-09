Stan wody ciągle się podnosi. Strażacy mówią, kiedy zarządzą ewakuację

Wiadomo, kiedy może nastąpić ewakuacja

- Jesteśmy w miejscowości Głuchołazy. Obecnie mamy 200 cm wysokość stanu rzeki. Newralgiczny most jest zamknięty. On jest największym problemem, bo to jest nowy most i nie jest jeszcze dokończony - mówił Wirtualnej Polsce w piątek chwilę przed godziną 23 oficer prasowy KP PSP Nysa kpt. Dariusz Pryga.