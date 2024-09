"Pracujemy na pełen zegar". Rzeka Ślęza rośnie w oczach

Jak informuje nas lokalne OSP, we wsi Białobrzezie jeszcze w czwartek woda miała zaledwie pół metra. Około południa w piątek zbliżyła się do 1,5 metra, a w niedzielę poziom rzeki ma się zbliżyć do 2,5-3 metrów. Wtedy stwarzać już będzie realne zagrożenie podtopienia okolicznych domów.