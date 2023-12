Stało się niewyobrażalne. Ekspert o skandalu z udziałem Brauna

Dr Mirosław Oczkoś komentował w programie "Newsroom WP" skandal wywołany przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Ocenił, że ten polityk nas do takich zachowań przyzwyczaił. - Do tej pory był bezkarny. (…) Musi wkroczyć prokuratura. Ta większość ma możliwość odebrania mu immunitetu. (…) Jeśli mamy iść w kierunku Zachodu - bo jednak daleko zabrnęliśmy na Wschód w ostatnich ośmiu latach - to trzeba coś z tym zrobić. (…) To jest co niewyobrażalnego, żeby poseł w Sejmie z immunitetem z gaśnicą przerywał uroczystość, która odbywa się w Sejmie od 17 lat i jeszcze atakował bezbronne kobiety - podsumował ekspert.

