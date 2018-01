Stało się, mamy nowe "pokolenie sieci". Tak telefony niszczą miliony dzieci

Głównym tematem wydania poniedziałkowego "Newsweeka" jest uzależnienie milionów dzieci i nastolatków od internetu. Socjolodzy i psycholodzy alarmują, że sytuacja jest bardzo poważna. Młodzi ani na chwilę nie rozstają się ze swoimi smartfonami i iPhonami, a rodzice nie mają pojęcia, co ich pociechy robią w sieci.

Zrozpaczona matka, w rozmowie z dziennikarzami opisała, jak usiłowała wyciągnąć swojego syna z łóżka. Od jakiegoś czasu stan nastolatka pogarszał się coraz bardziej - był zamknięty w sobie i aspołeczny. Spędzał w sieci całe dnie, w końcu odmówił nawet chodzenia do szkoły. Kobieta próbowała namówić go, by jednak poszedł na zajęcia. "Tak się zdenerwował, że pomyślałam: zabije mnie, albo siebie. Rzucał się, ciskał i przeklinał. Patrzę, a on w tej furii leci na czołowe zderzenie ze ścianą Tak walną głową, że byłam pewna: już po nim" - relacjonowała.