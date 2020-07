Stalker nękał Adama przez 1,5 roku. Później dręczył z aresztu. Zapadł przełomowy wyrok

Po tym, jak opisaliśmy jego historię, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali Łukasza D. Usłyszał zarzut uporczywego nękania. Decyzją prokuratora, mężczyzna został objęty dozorem oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania z Adamem. Mimo to, wciąż go nachodził i nękał.

Ostatecznie stalker został aresztowany na trzy miesiące. Adam miał spokój. Do czasu. Stalker opuścił areszt i zaczął na nowo nękać Adama. 36-latek został ponownie aresztowany. Ale to go wcale nie powstrzymywało. - Dzwoni do mnie z aresztu i wysyła mi listy. Gdy pytam, kiedy da mi spokój, odpowiada: nigdy - mówił nam Adam.