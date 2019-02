Stalker wie, co i kiedy robi Adam. Grozi mu gwałtem i rozwiesza ogłoszenia: "gej i groźny przestępca"

"Znam każdy twój ruch. Wiem, gdzie chodzisz. Z kim się spotykasz. Byłem ostatnio u ciebie” - SMS-y o takiej treści Adam dostaje od trzech miesięcy. Stalker rozwiesił na jego osiedlu ogłoszenia z informacją, że Adam jest gejem i "groźnym przestępcą". Dostawał też groźby gwałtu. - Zaczynam coraz rzadziej wychodzić z domu - wyznaje WP.

- Zaczęło się od dziwnych SMS-ów z bramki internetowej. Miałem nadzieję, że tej osobie się to szybko znudzi. Niestety, tak się nie stało. Na portalach randkowych zaczęły pojawiać się profile z moimi zdjęciami oraz prywatnym numerem telefonu. Dostawałem kolejne SMS-y, w których jasno ktoś opisywał, co robiłem danego dnia. Podawał też szczegóły z mojego życia. Później zaczęły się SMS-y z groźbami gwałtu i uszkodzenia ciała - opowiada nam Adam z Łodzi.

W ubiegłym tygodniu doszło do kolejnego zdarzenia. - Ten stalker pomalował czerwoną farbą drzwi mieszkania mojej sąsiadki. Myślał, że ja tam mieszkam, bo później w SMS-ie dostałem informację, że był u mnie i podał numer mieszkania tej kobiety - mówi Adam.

Sprawa trzykrotnie zgłaszana policji

Policja przyjęła zeznania mężczyzny, ale według wiedzy Adama nie wszczęła dochodzenia. - Od miesiąca nie otrzymałem żadnej informacji. Nikt nic w tej sprawie nie robi - mówi nam. Zwróciliśmy się do policji z prośbą o informacje w tej sprawie. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazał nam, że czeka na informacje z komisariatu, gdzie Adam składał zeznania.

"Jesteś w pracy, bo dzwoniłem i jakaś pani tak powiedziała. (…) wejdę i zapukam do domu. Kod do domofonu mam”.

- Nie wiem już, co mam robić. Ten ktoś zna każdy mój ruch. Pisze mi gdzie byłem, co robiłem i to się niestety w dużej części zgadza. Zacząłem się już bardzo obawiać i coraz rzadziej wychodzę z domu - mówi Adam.