Stalker Hanny Gronkiewicz - Waltz zatrzymany. Dziś decyzja o jego losach

34- letni Mariusz G., który w ostatnim czasie uporczywie nękał byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz – Waltz został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś sąd zdecyduje o jego tymczasowym areszcie.



- Mariuszowi G. przedstawiono zarzuty uporczywego nękania pokrzywdzonej poprzez m.in. nachodzenie w miejscach pracy – w Urzędzie m.st. Warszawy oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w czym wzbudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, a także pomawiania pokrzywdzonej o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Podejrzany usłyszał również zarzut kierowania wobec pokrzywdzonej gróźb karalnych – informuje Wirtualną Polskę rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Do zatrzymania doszło 27 stycznia w niedzielę.

Chodzi o głośną sprawę sprzed kilku dni. W programie „Tłit” Wirtualnej Polski Gronkiewicz – Waltz ujawniła, że miała nieprzyjemny incydent na uczelni. Podczas jej profesorskiego dyżuru, do gabinetu wtargnął nieznajomy mężczyzna, który zaczął jej grozić. O zdarzeniu polityk Platformy poinformowała stołeczną policję, a także zaapelowała do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. - Napiszę list do ministra Brudzińskiego, aby mi ochronę tymczasową przydzielił. Liczę, że państwo stanie na wysokości zadania. 25 lat Polsce służyłam. Myślę, że mam do tego prawo, żeby na jakiś czas dać mi ochronę - deklarowała. Po apelu, minister przyznał byłej prezydent stolicy policyjną ochronę. A funkcjonariusze wszczęli dochodzenie w sprawie.