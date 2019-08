Stalker groził mu gwałtem. Trafił do aresztu. Wyszedł i znów napastuje Adama

"Znam każdy twój ruch” - SMS-y o takiej treści Adam otrzymywał przez kilka miesięcy. Dostawał też groźby gwałtu. Stalker rozwiesił na jego osiedlu ogłoszenia z informacją, że Adam jest gejem i "groźnym przestępcą". Mężczyzna został aresztowany, wyszedł i... znów nachodzi Adama. - Czy to się kiedyś skończy? - pyta mężczyzna.

Stalker pisał do niego: "Wiem wszystko o tobie i twojej rodzinie. Gdzie się uczą i pracują (…)”; "Zaczynamy grę. Będę reklamował Cię w necie. Dzisiaj całe osiedle dowie się, że jesteś gejem. Później w pracy. Fajnie, co?”. "Wiem, gdzie mieszkasz, bo cię śledziłem ostatnio, jak wracałem. Będziesz lizał mi stopy kiedyś. A dupa cię będzie boleć jak cię wyru…”.

Sprawę nękania zgłaszał policji trzykrotnie. Po tym, jak opisaliśmy jego historię, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 35-latka podejrzanego o uporczywe nękanie Adama. Był marzec. Policja informowała, że 35-latek podczas zatrzymania był zaskoczony. Usłyszał zarzut uporczywego nękania. Decyzją prokuratora, mężczyzna został objęty dozorem oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania się z Adamem. Mimo to wciąż go nachodził i nękał.

Próbował wziąć pożyczkę na Adama

Ostatecznie stalker został aresztowany na trzy miesiące. Adam miał spokój. Do czasu.

- Zanim go wypuścili wezwali mnie po raz kolejny. Ja zeznawałem, że się go boję, że nie ufam temu, że da sobie spokój. A i tak opuścił areszt i znowu niszczy mi życie - mówi WP Adam. - Zaczęło się od dziwnych telefonów od firm. Najpierw dzwoniła pani od abonamentu telewizyjnego twierdząc, że to ja wypełniłem formularz i chciałem podpisać z nimi umowę. Później dzwoniła firma pożyczkowa i pytała, czy dalej jestem zainteresowany kredytem. Po tym zaczęły się nocne telefony i smsy już bezpośrednio od stalkera. Budziłem się rano i miałem pełną pocztę głosową i dziesiątki smsów - opowiada Adam.