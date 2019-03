Adam zgłosił się do nas, bo był nękany. Policja zatrzymała stalkera

"Znam każdy twój ruch. Byłem ostatnio u ciebie” - SMS-y o takiej treści Adam dostawał od trzech miesięcy. Stalker rozwiesił na jego osiedlu ogłoszenia z informacją, że Adam jest gejem i "groźnym przestępcą". Dostawał też groźby gwałtu. Policja ustaliła, kim jest nękający Adama mężczyzna. 35-latek został zatrzymany.

- On po pewnym czasie zaczął być nachalny, więc zacząłem ograniczać kontakt do minimum, a nawet w pewnym momencie całkiem go uciąłem. On nadal nie odpuszczał. Nachodził mnie, pisał dużo smsów. Prosiłem, aby tego nie robił, ale do niego to nie docierało. Udałem się na komisariat i zwyczajnie na niego doniosłem. Został wezwany i przesłuchany i obiecał, że już nie będzie się tak zachowywał. I niby w ramach przeprosin wysyłał mi kwiaty i perfumy - wyznaje Adam.

Stalker oferował pomoc w schwytaniu stalkera

- Dzwoniłem do niego mówiąc, że ktoś pisze do mnie dziwne rzeczy i jeśli to on, to ma się uspokoić. Oczywiście zaprzeczał. Zdarzało mu się nie raz pisać do mnie że jeśli będę potrzebował pomocy i ktoś będzie nadal pisał dziwne rzeczy, to on może mi pomóc i wynająć adwokata. To zupełnie wybiło mnie z tropu. Na monitoringu, gdzie sprawca rozwiesza ulotki, nie rozpoznałem go - wyznaje Adam.