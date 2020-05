Stadnina koni w Janowie Podlaskim. "To, czym karmią konie, woła o pomstę do nieba"

O kolejnym przedłużeniu śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w stadninie w czasie, gdy kierował nią Marek Trela , informuje "Rzeczpospolita". - To jedno z najbardziej upolitycznionych śledztw. Jak w lustrze odbija się w nim sposób działania naszego aparatu rządzącego, który wykorzystuje prokuraturę do swoich celów - mówi "Rz" Marek Szewczyk, były redaktor naczelny „ Konia Polskiego" i autor bloga HipoLogika.pl.

Cierpią na tym, jak wynika z ustaleń gazety, konie. - Nie ma pełnowartościowej paszy. To, czym karmią konie, woła o pomstę do nieba. Zważono worek owsa i okazało się, że zamiast 50 kg ma wagę około 30 kg, bo to są plewy, a nie owies. Dobrze, że po ostatnich deszczach jest więcej trawy i zaczęły wychodzić na nią konie - opowiada gazecie jej informator, proszący o zachowanie anonimowości. - Brakuje opieki weterynaryjnej i kowala, więc konie mają nieprzycinane kopyta. Trudna jest sytuacja ekonomiczna. Klacze wylicytowane na zimowej aukcji się wyźrebiły i nie wiadomo, czy klienci za nie zapłacą - mówi w rozmowie z "Rz".