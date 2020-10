Stadion Narodowy zamienia się w szpital. Dworczyk przekazał szczegóły

W poniedziałek Michał Dworczyk potwierdził doniesienia Wirtualnej Polski . - W sobotę premier wydał polecenie przygotowania pierwszego szpitala tymczasowego. Równocześnie w kilku województwach trwają przygotowania do ewentualnego przygotowania kolejnych - powiedział.

Stadion Narodowy szpitalem. Szczegóły

- Decyzją premiera pierwszy szpital tymczasowy znajdzie się na Stadionie Narodowym. Będzie on filią szpitala MSWiA. Chcemy przygotować 500 łóżek na pierwszym etapie, z czego 50 na intensywnej terapii - mówił na konferencji minister Michał Dworczyk.

- Sytuacja jest poważna, to będzie pierwszy szpital tymczasowy. My uwalniamy i tworzymy kolejne miejsca na poziomie różnych szpitali, ale jako odpowiedzialny rząd myślimy o różnych wariantach - też o tym, co może się stać jeśli system opieki służby zdrowia stanie na krawędzi - powiedział.