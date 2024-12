Sroka powinna stać na czele komisji? Poseł Polski 2050: trochę wątpliwe

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, część polityków KO mówi nieoficjalnie, że na czele komisji ds. Pegasusa powinien stanąć Marcin Bosacki albo inny polityk KO. Ich zdaniem obecna szefowa komisji Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi nie radzi sobie w starciach z ludźmi związanymi z rządem PiS. W programie "Tłit" WP dziennikarz Michał Wróblewski zapytał posła Polski 2050 Rafała Komarewicza, czy była posłanka PiS (obecnie PSL) Magdalena Sroka powinna stać na czele najważniejszej komisji. - Wydaje się, że to trochę wątpliwe - odparł poseł. Zwrócił uwagę, że Polacy, którzy zagłosowali 15 października, "chcieliby, żeby osoby, które rozliczają PiS, nie miały wcześniej z nimi nic do czynienia". - Uważam, że powinniśmy zrobić taką weryfikację po prawie rocznym funkcjonowaniu komisji ds. Pegasusa. Co ta komisja ustaliła, jak była prowadzona i co możemy zrobić, żeby była bardziej skuteczna. Bo faktycznie tej skuteczności na dzień dzisiejszy brak - podsumował.