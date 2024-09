Sroka odpowiada Ziobrze. "Opinia o stanie zdrowia zgoła inna niż wypowiedzi z Suwerennej Polski"

W podobnym tonie wypowiadają się też inni członkowie komisji, m.in. poseł Paweł Śliz. - Uważam, że ta opinia wydana przez lekarza profesjonalistę jest jednoznaczna i Zbigniew Ziobro może być przesłuchany. Kiedy? Jak najszybciej. Myślę, że październik to jest odpowiedni czas. Nie mam wątpliwości co do tego, że Zbigniew Ziobro był chory, ale mam wątpliwości co do wiarygodności samego pana Zbigniewa Ziobry, biorąc pod uwagę szczegóły tej opinii - zaznacza poseł Polski 2050.