Sroka o przesłuchaniu Ziobry: choroba nie zwalnia z odpowiedzialności

Zbigniew Ziobro miał się stawić 1 lipca przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Jednak były minister sprawiedliwości skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność. Szefowa komisji Magdalena Sroka zaproponowała kolejny termin przesłuchania na 10 lipca. W programie "Tłit" WP prowadzący Patryk Michalski zapytał przewodnicząca komisji, czy nowa data przesłuchania nie jest za szybko. - 7 lipca kończy się zwolnienie panu Zbigniewowi Ziobro. Mam nadzieję, że dojdzie do przesłuchania - odparła Sroka. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę z choroby byłego ministra, natomiast "po pierwsze to nie zwalnia nas jako komisji z wdrażania planu w życie, po drugie ministra z odpowiedzialności". - Dlatego też kolejny szybki termin, jeżeli jednak stan zdrowia nie pozwoli, wtedy będziemy zasięgać opinii biegłych, kiedy jest taki najbliższy możliwy czas, żeby faktycznie mogło dojść do przesłuchania - mówiła posłanka Trzeciej Drogi. Wytłumaczyła, że komisja zwróci się do prokuratora generalnego o powołanie biegłego, który oceni stan zdrowia Ziobry. Sroka dodała, że jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie jednak do przesłuchania b.szefa resortu sprawiedliwości, to przed komisją staną agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.